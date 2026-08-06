En una jornada atravesada por movilizaciones y reclamos contra la inseguridad en Mar del Plata -con episodios de tensión frente a la Jefatura Departamental-, el director de Coordinación Municipal y Control Rural de la Región Interior Oeste I del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gastón Herrera, presentó su renuncia.

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El propio Herrera confirmó su dimisión a través de un mensaje público, en el que explicó los motivos de su decisión.

“Confirmo mi renuncia al cargo de director que ocupaba en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo hice, desde mi muy humilde lugar, porque entendí que podía ser útil para facilitarle al ministro la reconfiguración de equipos que estimara conveniente para mejorar las cosas y devolverles la tranquilidad a los vecinos”, expresó.

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En su declaración, el ahora ex funcionario remarcó la complejidad del sistema de seguridad al señalar que “es un sistema grande (policía, ministerio, relación con la Justicia, con el municipio) necesariamente se debe trabajar en equipo” y consideró que “seguramente se reconducirán cosas”.

Finalmente, Herrera aseguró que continuará vinculado a la temática desde otro lugar: “Mi vocación sigue intacta por lo que continuaré capacitándome para trabajar por la seguridad y la tranquilidad de esta hermosa ciudad de la que mi familia y yo formamos parte”.

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