La Provincia realizará un Censo Hortiflorícola por primera vez en 20 años
El relevamiento comenzará el 1° de septiembre y se extenderá durante 60 días. Permitirá actualizar la información sobre un sector estratégico presente en más de 100 municipios bonaerenses.
La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026, un relevamiento impulsado por los ministerios de Desarrollo Agrario y de Economía para actualizar la información sobre la producción hortícola y florícola luego de dos décadas.
El operativo comenzará el 1° de septiembre y se extenderá durante 60 días, con posibilidad de prórroga. Participarán 147 censistas y 26 supervisores que recorrerán más de 100 municipios donde se desarrolla la actividad.
Los ministros Javier Rodríguez y Pablo López señalaron que el censo permitirá obtener datos actualizados para diseñar políticas públicas destinadas a fortalecer un sector estratégico para el abastecimiento de alimentos y la producción bonaerense.
Durante el relevamiento se recopilará información sobre las explotaciones productivas, superficie cultivada, especies, sistemas de riego, maquinaria, comercialización, mano de obra y características de los productores.
Según el Gobierno bonaerense, la actualización resulta necesaria debido a los importantes cambios registrados en los últimos 20 años, como el crecimiento de los cultivos bajo invernadero, la incorporación de nuevas tecnologías y el avance de prácticas agroecológicas.
Fuente: Dib