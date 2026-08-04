La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026, un relevamiento impulsado por los ministerios de Desarrollo Agrario y de Economía para actualizar la información sobre la producción hortícola y florícola luego de dos décadas.

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El operativo comenzará el 1° de septiembre y se extenderá durante 60 días, con posibilidad de prórroga. Participarán 147 censistas y 26 supervisores que recorrerán más de 100 municipios donde se desarrolla la actividad.

Los ministros Javier Rodríguez y Pablo López señalaron que el censo permitirá obtener datos actualizados para diseñar políticas públicas destinadas a fortalecer un sector estratégico para el abastecimiento de alimentos y la producción bonaerense.

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Durante el relevamiento se recopilará información sobre las explotaciones productivas, superficie cultivada, especies, sistemas de riego, maquinaria, comercialización, mano de obra y características de los productores.

Según el Gobierno bonaerense, la actualización resulta necesaria debido a los importantes cambios registrados en los últimos 20 años, como el crecimiento de los cultivos bajo invernadero, la incorporación de nuevas tecnologías y el avance de prácticas agroecológicas.

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Fuente: Dib

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