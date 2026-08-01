Una persona falleció ayer tras ser embestida por una formación de Trenes Argentinos en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Maipú, cuando el automóvil que conducía cruzó con las barreras bajas en la intersección de avenida Ayacucho.

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El siniestro involucró a la formación Nº305, que cubría el trayecto entre Plaza Constitución y Mar del Plata. Como consecuencia del impacto, el conductor fue despedido del habitáculo y murió en el acto.

Personal médico que acudió al lugar en una ambulancia del Hospital Raúl Montalverne confirmó el deceso, mientras que desde la empresa ferroviaria indicaron que ninguno de los pasajeros ni integrantes de la tripulación resultó herido.

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El hecho, ocurrido a unos 130 kilómetros de Mar del Plata, obligó a interrumpir el servicio ferroviario para permitir el trabajo de los bomberos y las pericias de la Policía Científica.

Tras la finalización de las tareas de rigor y el traslado del cuerpo para su identificación, la formación recibió la autorización correspondiente para retomar su recorrido hacia la estación de destino.

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