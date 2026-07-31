El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará del III Congreso Panamericano que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en el Palacio Legislativo de Montevideo. El encuentro reunirá a cerca de un centenar de dirigentes y referentes del continente con el objetivo de consolidar una agenda política e ideológica de integración regional.

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La cumbre estará encabezada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi y contará con la presencia de delegaciones de distintos países. La comitiva bonaerense incluirá además al diputado nacional Jorge Taiana y al parlamentario del Parlasur Gabriel Fuks.

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Entre los participantes confirmados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidente uruguaya Lucía Topolansky y el ex presidente colombiano Ernesto Samper, junto a representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Bajo la consigna “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”, el congreso abordará ejes vinculados a la reindustrialización, la soberanía digital, la seguridad continental, el multilateralismo y las políticas públicas de cuidados. El encuentro dará continuidad a las ediciones previas realizadas en Bogotá y México, en el marco de los debates sobre el escenario geopolítico latinoamericano actual.

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