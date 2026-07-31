Ingresó a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires declaró una resolución que insta al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, a profundizar acciones para fortalecer la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

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En los fundamentos del proyecto, firmado por la legisladora de Fuerza Patria, Valeria Arata, el cuerpo legislativo remarcó que la educación constituye un derecho humano esencial, reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Nacional de Educación Nº26.206, cuya garantía corresponde al Estado.

En ese marco, advirtió que diversos indicadores recientes reflejan dificultades persistentes en los niveles de aprendizaje, la alfabetización, la comprensión lectora, el desempeño en Matemática, la continuidad pedagógica y la existencia de desigualdades entre regiones.

Asimismo, el documento señaló problemáticas vinculadas a la infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos y las condiciones de enseñanza y aprendizaje, lo que demanda la implementación de políticas públicas sostenidas para mejorar la calidad educativa y asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema.

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La provincia de Buenos Aires concentra la mayor matrícula escolar del país, lo que exige una planificación constante y estrategias capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa, señala el pedido de informes.

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En ese sentido, se reafirmó la necesidad de adoptar medidas integrales orientadas a mejorar los aprendizajes, fortalecer la formación docente, optimizar las condiciones edilicias y garantizar una educación inclusiva y equitativa.

La declaración se complementa con un Proyecto de Solicitud de Informes mediante el cual la Cámara requiere información oficial detallada sobre el estado del sistema educativo y las acciones desarrolladas por la autoridad competente.

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