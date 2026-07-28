La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires autorizó una actualización en los topes arancelarios para colegios privados con subvención estatal, con un incremento del 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre, lo que configura una suba acumulada del 8,1%.

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La medida fue difundida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), desde donde su secretario ejecutivo, Martín Zurita, consideró que la pauta resulta insuficiente para afrontar la estructura de costos del sistema educativo privado y las actualizaciones salariales del personal docente.

Según indicaron desde la entidad, los establecimientos atraviesan un escenario económico complejo, marcado por el aumento de los costos de mantenimiento edilicio, dificultades en la cobrabilidad de aranceles y una caída sostenida en la matrícula, asociada al descenso de la natalidad.

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En este contexto, desde AIEPA señalaron que mantienen instancias de diálogo con las autoridades educativas bonaerenses para analizar posibles mecanismos de asistencia que permitan sostener la operatividad de las instituciones y evitar cierres de secciones o recortes en la prestación de servicios.

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