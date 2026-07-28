La Liga de Intendentes del Partido Justicialista bonaerense dio una nueva muestra de unidad política al reunirse con el gobernador Axel Kicillof y consolidarse como un nuevo espacio de peso dentro del peronismo provincial. El grupo, integrado por 11 jefes comunales, busca fortalecer su influencia en la discusión sobre el futuro del PJ y el armado electoral.

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Los intendentes sostienen que la conducción de la provincia debe estar en manos de dirigentes con experiencia en la gestión municipal y conocimiento directo de las problemáticas de cada distrito. En ese sentido, remarcaron que el próximo gobernador o gobernadora debería surgir del trabajo cotidiano en el territorio y del vínculo permanente con los vecinos.

La Liga está integrada por Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín, Gastón Granados, Mariel Fernández, Juan Pablo García, Federico Susbielles, Hernán Arranz, Juan de Jesús, Marisa Fassi y Gustavo Menéndez.

En el documento difundido tras el encuentro, los jefes comunales también expresaron su respaldo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que constituyen una herramienta que favorece la participación ciudadana, ordena la competencia interna y fortalece los procesos democráticos.

Asimismo, advirtieron que modificar las reglas electorales con fines coyunturales debilita la institucionalidad y profundiza el distanciamiento entre la política y la sociedad.

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Finalmente, la Liga reafirmó su intención de impulsar un proyecto político con alcance nacional, provincial y federal, orientado a fortalecer el rol del Estado en áreas como la producción, el empleo, la educación y la igualdad de oportunidades.

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