Un trágico accidente conmocionó a la comunidad de Necochea. Santiago Duca, un mecánico de 35 años y reconocido apasionado de los vehículos 4x4, murió el sábado por la tarde luego de volcar con un jeep que estaba probando en una playa ubicada al sur de la ciudad.

Ads

Puede interesarte

El siniestro ocurrió minutos antes de las 18.30 en el paraje Paso del Arroyo, una zona costera situada más allá de Punta Negra y cercana al parque eólico. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra una formación rocosa y el jeep volcó violentamente. Los investigadores no descartan que haya caído desde un sector elevado de la costa.

Según trascendió, Duca realizaba la prueba junto a un grupo de amigos que también circulaban en vehículos preparados para travesías sobre arena. Las primeras estimaciones indican que el jeep avanzaba a más de 120 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente.

Producto del fuerte impacto, el mecánico salió despedido del vehículo y sufrió múltiples traumatismos y fracturas de extrema gravedad. Sus acompañantes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y personal de Defensa Civil, la Policía y médicos comenzaron maniobras de reanimación en el lugar.

Ads

Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los profesionales continuaron con las tareas para salvarle la vida, aunque finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Necochea, que busca determinar con precisión la mecánica del accidente. Las pericias sobre el vehículo serán claves para establecer si existió una falla mecánica o si el vuelco se produjo únicamente por la pérdida de control.

Un apasionado de los 4x4

Duca trabajaba en el sector de lubricentro de una estación de servicio de Necochea y era ampliamente conocido en el ambiente fierrero por dedicarse al armado, restauración y preparación de vehículos todoterreno.

Ads

El jeep involucrado en el accidente había sido construido por él para un cliente y, según allegados, esa misma mañana había presentado un inconveniente mecánico en el cardán. Tras repararlo, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar con las pruebas.

Padre de dos niñas, de 5 años y de apenas 20 meses, su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad de los vehículos 4x4, que lo despidió con emotivos mensajes en las redes sociales y destacó tanto su pasión por la mecánica como su calidad humana.