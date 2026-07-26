Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y los investigadores intentan determinar si corresponde a Damián Guibu, el único de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el naufragio de una embarcación en el Río de la Plata ocurrido el pasado 14 de junio.

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El hallazgo se produjo en un sector conocido como La Vasquita, a unos dos kilómetros de la localidad de Atalaya, en jurisdicción de Bartolomé Bavio. Según informaron fuentes del operativo, personas que se encontraban en la zona advirtieron la presencia del cuerpo flotando y dieron aviso a las autoridades, lo que motivó un amplio despliegue de los equipos de rescate.

Bomberos Voluntarios de Bartolomé Bavio y Magdalena recuperaron los restos y notificaron de inmediato a la Fiscalía interviniente. Debido al avanzado estado de descomposición, los investigadores señalaron que no fue posible realizar una identificación inmediata, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para practicar la autopsia y los estudios forenses correspondientes.

La Unidad Funcional de Instrucción a cargo de la causa dispuso la realización de pericias de identificación, que incluirán análisis de ADN y otros procedimientos científicos para establecer con certeza si se trata de Damián Guibu. Hasta que esos exámenes concluyan, las autoridades evitaron confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Los cinco pescadores habían partido el 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey en el Río de la Plata. Horas después se perdió todo contacto con la embarcación y comenzó un importante operativo de búsqueda que se extendió durante semanas con la participación de Prefectura Naval Argentina, bomberos y distintas fuerzas de seguridad. Días más tarde, la embarcación fue localizada semihundida, lo que reforzó la hipótesis de un naufragio.

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Con el correr de la investigación fueron encontrados los cuerpos de Carlos Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Claudio Kovach, mientras que Damián Guibu continuaba siendo el único integrante del grupo cuyo paradero seguía siendo desconocido.

Ahora, los investigadores buscan determinar si el cuerpo encontrado en Magdalena pertenece al último pescador desaparecido. La confirmación dependerá exclusivamente de los resultados de las pericias forenses ordenadas por la Justicia, que serán determinantes para esclarecer definitivamente uno de los episodios más trágicos registrados este año en el Río de la Plata.

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