Un grupo de diputados bonaerenses presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de redefinir el esquema de control automotor en el territorio provincial.

Ads

La iniciativa propone sustituir el artículo 1 de la normativa vigente y derogar los artículos 16 y 17, que establecen el régimen actual de verificación técnica. Asimismo, establece que la provincia mantendrá la facultad de regular y fiscalizar las condiciones de seguridad de los vehículos, aunque sin aplicar la Revisión Técnica Obligatoria en su ámbito.

En los fundamentos, los autores sostienen que la VTV fue implementada en 1996 en un contexto distinto, cuando el parque automotor presentaba mayores deficiencias. Sin embargo, argumentan que en la actualidad las estadísticas indican que cerca del 90% de los siniestros viales se deben a fallas humanas, un 9% a problemas de infraestructura y apenas un 1% a desperfectos mecánicos.

Puede interesarte

En ese sentido, plantean que las políticas públicas deberían enfocarse en la educación vial, el control efectivo del cumplimiento de normas y la inversión en infraestructura, en lugar de sostener un sistema que consideran de bajo impacto en la reducción de accidentes.

El proyecto también cuestiona el costo económico que representa la VTV para los usuarios, al señalar que “no encuentra adecuada contrapartida” en mejoras en la seguridad vial ni en el estado de las rutas. En ese marco, advierte sobre el deterioro de la infraestructura y el aumento del tránsito vehicular, factores que inciden en la siniestralidad.

Ads

Asimismo, se menciona un informe de la asociación civil Luchemos por la Vida que destaca que los países con mejores indicadores de seguridad vial han priorizado políticas sostenidas de educación y sanción, más que controles técnicos periódicos. También se prevé la necesidad de articular la normativa provincial con la legislación nacional para el tránsito interjurisdiccional.

Ads