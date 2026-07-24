Dos camiones protagonizaron un fuerte choque este viernes por la mañana en la autopista Panamericana. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre uno de sus laterales y su conductor sufrió heridas.

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El siniestro se registró cerca de las 7, a la altura del kilómetro 25,5, en las inmediaciones de la Ruta 202, en Don Torcuato. Los vehículos circulaban en sentido hacia el norte cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo la colisión.

La banquina y los carriles lento y central quedaron obstruidos, por lo que el tránsito solo pudo avanzar por los dos sectores restantes de la autopista. Esta situación generó una extensa fila de vehículos y fuertes demoras en la zona.

La congestión se extendió hasta el ramal Tigre y también afectó la circulación sobre la colectora este de la Panamericana.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal de la concesionaria vial para asistir al chofer herido y retirar los camiones.

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