Una violenta pelea entre un taxista y un dirigente sindical quedó registrada por una cámara de seguridad en el centro de La Plata. El enfrentamiento ocurrió el 13 de julio en una parada de taxis ubicada en la esquina de las calles 13 y 46, aunque las imágenes trascendieron en las últimas horas.

Ads

En el video se observa cómo ambos hombres se toman a golpes de puño en plena vía pública, mientras otros choferes intervienen para separarlos y poner fin a la agresión.

Los protagonistas fueron un conductor de taxi y Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata.

Puede interesarte

Versiones enfrentadas sobre el inicio del conflicto

Las causas del enfrentamiento todavía no fueron esclarecidas y cada una de las partes presentó una versión distinta de lo ocurrido.

El taxista aseguró que la discusión comenzó luego de descubrir que alguien había pinchado los neumáticos de su vehículo. Según su denuncia, al consultar a Berón por esa situación se inició una discusión que terminó en una pelea.

Ads

Por su parte, el dirigente sindical negó cualquier responsabilidad sobre los daños al automóvil. En declaraciones al portal 0221, sostuvo que llegó al lugar en su vehículo y, al descender, fue increpado e insultado por el conductor, quien, según su relato, inició la agresión física.

Tras el incidente, ambos realizaron las denuncias correspondientes ante la Policía y aportaron sus testimonios para que se investiguen las circunstancias del hecho.

La difusión de las imágenes reavivó el caso y permitió observar la secuencia completa del enfrentamiento, ocurrido a plena luz del día en una de las zonas más transitadas del centro platense.

Ads

Fuente: TN