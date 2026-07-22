El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo, mediante un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a dos adolescentes de 14 y 15 años acusados de asesinar al cabo Cristian Alberto Gerez el lunes en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, durante un asalto para robarle la motocicleta.

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El hecho ocurrió cuando el efectivo, que se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, circulaba por la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo. En ese punto fue interceptado por dos delincuentes armados que le sustrajeron el rodado y su mochila. Al advertir que la víctima portaba su arma reglamentaria -que permanecía enfundada-, uno de los atacantes abrió fuego directamente. Las pericias confirmaron que recibió dos disparos, uno en el cráneo y otro en el codo, que le provocaron la muerte.

La investigación fue desarrollada por la División Homicidios de la Policía Federal en conjunto con la DDI San Martín y la Comisaría Quinta de Tres de Febrero. A partir del análisis de 20 cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, los investigadores reconstruyeron una ruta de fuga de aproximadamente cinco kilómetros que condujo a los sospechosos hasta el asentamiento Villa Curita.

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Según la causa, el menor de 14 años habría sido el autor material de los disparos, mientras que el joven de 15 conducía la motocicleta utilizada para escapar. Este último registraba un pedido de captura previo por robo agravado y tentativa de homicidio. Además, se estableció que ambos intentaron incinerar prendas de vestir y un vehículo en el barrio Costa Esperanza para eliminar rastros.

Con estos elementos, la Justicia ordenó cinco allanamientos en José León Suárez y Loma Hermosa, que culminaron con la detención de los acusados y el secuestro de pruebas relevantes para la causa.

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Los adolescentes quedaron imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa, bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de San Martín, a cargo de Silvia Alejandra Sorrentino. Ambos fueron alojados en un Centro de Recepción de Menores.

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