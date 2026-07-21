La provincia de Buenos Aires, a través del Boletín Oficial puso en vigencia la Ley N° 15.613, una nueva normativa que establece la obligatoriedad de incorporar pictogramas de accesibilidad en las unidades de transporte público de pasajeros. La iniciativa tiene como objetivo facilitar la comunicación y promover una movilidad más inclusiva para personas con dificultades en el lenguaje verbal y la comprensión de mensajes tradicionales.

Ads

La ley incorpora un nuevo artículo a la normativa provincial de transporte y exige que las empresas prestatarias coloquen señalización basada en pictogramas, es decir, representaciones gráficas simples y universales que permiten transmitir información de manera clara y accesible. Estos recursos son ampliamente utilizados por personas con trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual y otras condiciones que requieren apoyos visuales para la comunicación.

Desde el Gobierno destacaron que la medida constituye un avance en materia de accesibilidad y derechos, al garantizar que el sistema de transporte contemple las necesidades de todos los usuarios.

Según se informó, los pictogramas deberán ubicarse en lugares visibles dentro de las unidades y estarán destinados a señalar acciones, espacios y situaciones habituales durante el viaje, favoreciendo la orientación y la comprensión del entorno por parte de los pasajeros.

La iniciativa se suma a otras políticas de inclusión impulsadas en los últimos años en territorio bonaerense. En 2025, la Provincia había modificado la Ley 15.035, que declara a Buenos Aires como una “Provincia de Comunicación Amigable” para las personas con TEA, fortaleciendo herramientas de información accesible y promoviendo el uso de sistemas de comunicación alternativos.

Ads

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, Buenos Aires da un paso más hacia un sistema de transporte más inclusivo, accesible y adaptado a la diversidad de sus usuarios, promoviendo la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas con discapacidad.

Ads