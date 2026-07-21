Un hombre fue detenido en La Plata, acusado de explotar laboralmente a niños en situación de vulnerabilidad, en el marco de una investigación que permitió rescatar a cuatro menores utilizados para pedir dinero en la vía pública.

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La causa se inició en 2025 luego de una denuncia que advertía sobre la presencia de niños, de entre 4 meses y 8 años, en la zona de las avenidas 32 y 7. A partir de las tareas investigativas, los efectivos establecieron que el principal acusado captaba a menores provenientes de familias con problemáticas sociales y económicas y los obligaba a permanecer durante varias horas en los semáforos solicitando dinero.

Según la investigación, los menores eran expuestos a situaciones de riesgo al permanecer entre vehículos en circulación. Además, se determinó que una mujer se encargaba de trasladarlos diariamente hasta el lugar donde eran explotados.

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En un operativo realizado en la intersección de avenida 32 y calle 6, los investigadores aprehendieron a tres adultos, secuestraron dinero que sería producto de la explotación y rescataron a cuatro menores, quienes quedaron bajo la asistencia del Servicio Zonal La Plata. Durante el procedimiento también se comprobó que los adultos no mantenían ningún vínculo familiar con los niños.

Si bien los imputados recuperaron inicialmente la libertad tras obtener la excarcelación, la Cámara de Apelación y Garantías revocó ese beneficio para el principal acusado y ordenó su detención. Luego de nuevas tareas de inteligencia y vigilancia, el hombre fue localizado en la zona de 119 entre 520 y 521, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

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Fuente: Dib

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