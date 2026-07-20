Una mujer murió y su hija de 11 años resultó herida este domingo por la mañana tras el vuelco de un automóvil sobre la Ruta Provincial 74, a pocos metros del basural municipal de Ayacucho.

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Las víctimas viajaban desde Mar del Plata a bordo de un Fiat Palio cuando, por causas que son materia de investigación, el vehículo habría mordido la banquina, se cruzó de carril y volcó sobre el margen opuesto de la ruta.

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Tras el despiste, el auto atravesó un tramo de alambrado y terminó dentro de un campo lindero. Como consecuencia del impacto, la conductora falleció en el lugar, mientras que la niña de 11 años fue asistida por los equipos de emergencia y trasladada a un centro de salud.

En el operativo trabajaron efectivos del Destacamento de Policía Vial de Las Armas, junto con personal de Bomberos y servicios de emergencias, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y asistencia.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

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Fuente: Dib

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