Un grupo de diputados bonaerenses presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para modificar el artículo 75 de la Ley 11.769, con el objetivo de incorporar a las empresas transportistas de energía eléctrica al régimen de tributación municipal por el uso del espacio público.

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La iniciativa apunta a corregir una asimetría generada tras la desregulación del mercado eléctrico, que permitió a grandes usuarios contratar suministro directamente en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica sin intervención de las distribuidoras locales. Según los fundamentos del proyecto, esta modalidad derivó en una situación de competencia desigual dentro del sistema.

El texto propone que los agentes del transporte y venta de energía eléctrica abonen una contribución equivalente al 6% de sus ingresos brutos -netos de impuestos- por operaciones con usuarios finales, excluyendo el alumbrado público. Este cargo será trasladado de manera discriminada en la factura al usuario.

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Además, la contribución tendrá carácter sustitutivo de otros gravámenes municipales vinculados al uso del dominio público, con excepción de contribuciones especiales o servicios no relacionados directamente con la actividad eléctrica.

Desde el punto de vista fiscal, los autores sostienen que el actual esquema genera una doble afectación: por un lado, perjudica a las distribuidoras que sí pagan tasas locales; por otro, reduce los ingresos de municipios y de la Provincia por el uso de su infraestructura territorial.

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En ese marco, el proyecto también plantea que la reforma permitirá preservar la equidad tributaria, garantizar recursos a los gobiernos locales y alinear el sistema con principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la capacidad contributiva.

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Finalmente, la iniciativa subraya la necesidad de actualizar la normativa vigente frente a los cambios estructurales del sector energético, incluyendo la posibilidad de mejorar la oferta de energía y fortalecer el desarrollo territorial en zonas de alta demanda.

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