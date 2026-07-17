La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó hoy la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, que establece un incremento del 7% para los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

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La decisión fue tomada tras asambleas en las 20 departamentales, donde por amplia mayoría se resolvió convalidar la oferta oficial. El acuerdo fija una suba del 5% retroactiva a julio -a percibirse con los haberes de agosto- y un 2% adicional correspondiente a agosto, que se liquidará en septiembre.

Desde el gremio precisaron que los aumentos se calcularán sobre los salarios vigentes a junio, mes en el que se había aplicado el último tramo del acuerdo previo del 9,3% correspondiente al período enero-mayo.

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El respaldo territorial fue contundente: dieciséis seccionales votaron a favor de la aceptación, entre ellas San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca.

En minoría quedaron las departamentales de Dolores, Junín, Moreno, General Rodríguez y San Nicolás, que plantearon la necesidad de una mejora salarial superior.

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El acuerdo también contempla una actualización de las subcategorías del escalafón judicial, una herramienta técnica destinada a recomponer la estructura interna de los salarios y evitar el achatamiento de las jerarquías dentro del sector.

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Finalmente, desde la conducción de la AJB informaron que se encuentra disponible una calculadora digital de haberes en su sitio web oficial, para que cada trabajador pueda estimar el impacto concreto del incremento en su salario.

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