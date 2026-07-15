La implementación del nuevo esquema de emisión y renovación de licencias de conducir profesionales en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia política y gremial, tras denuncias de aumentos de costos superiores al 1200% para los trabajadores del sector.

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La reforma, reglamentada por el Ministerio de Transporte bonaerense, alcanza a las categorías C, D y E -que incluyen a camioneros, colectiveros, taxistas, remiseros, choferes de plataformas, conductores de ambulancias y operadores de maquinaria especial- con el objetivo de unificar criterios, modernizar el sistema y reforzar la seguridad vial.

Entre los principales cambios se destacan la incorporación de evaluaciones psicofísicas, teóricas y prácticas más exigentes, la implementación de herramientas digitales para garantizar la trazabilidad del trámite y la integración de la habilitación interjurisdiccional dentro de la licencia nacional única, en reemplazo progresivo de la Licencia Nacional Habilitante (LINTI).

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El eje del conflicto radica en el impacto económico del nuevo esquema. Referentes opositores y del sector del transporte cuestionaron la descentralización del proceso, que obliga a los conductores a realizar estudios en centros externos homologados -en su mayoría privados- antes de completar el trámite en los Centros de Emisión de Licencias municipales.

Según sostienen, este desdoblamiento administrativo es el principal factor que encareció el costo final del registro, generando un aumento “exponencial” que afecta a trabajadores con ingresos ajustados.

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Desde el Gobierno provincial defendieron la reforma y ratificaron su vigencia. Voceros oficiales remarcaron que el nuevo sistema es clave para garantizar estándares internacionales de idoneidad vial, especialmente en actividades vinculadas al transporte de pasajeros y cargas peligrosas.

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Asimismo, aclararon que los Centros de Emisión municipales continúan siendo los únicos efectores públicos habilitados para iniciar y otorgar la licencia definitiva, mientras que los estudios externos forman parte de un esquema de control más riguroso.

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