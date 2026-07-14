El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) para coordinar acciones frente a la posible llegada de un fenómeno de El Niño de carácter histórico, que podría provocar lluvias intensas e inundaciones entre septiembre y noviembre en territorio bonaerense.

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Durante el encuentro, del que participaron funcionarios del gabinete provincial y representantes de empresas estatales, se abordó el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia vigente desde 2025 que busca fortalecer la respuesta ante eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

El CORE está integrado por áreas técnicas clave como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, las carteras de Energía y Planificación, la Dirección de Vialidad Provincial y la Autoridad del Agua (ADA), junto a organismos como Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y BAESA, bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible.

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Los reportes climáticos internacionales alertaron sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño con una intensidad inusual durante la segunda mitad de 2026. En ese contexto, Katopodis advirtió que el impacto podría sentirse con mayor fuerza entre septiembre y noviembre, por lo que ya se ejecutan tareas preventivas como limpieza de ríos, recambio de alcantarillas y mantenimiento de compuertas y estaciones de bombeo.

El plan provincial se estructura sobre tres ejes: monitoreo hidrometeorológico en tiempo real mediante herramientas como el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMPARH); prevención en territorio y respuesta inmediata ante emergencias; y un paquete de 135 obras hidráulicas destinadas a proteger zonas urbanas y fortalecer la resiliencia del sector agropecuario.

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