La empresa distribuidora de gas Camuzzi y la Municipalidad de General Alvarado firmaron un convenio de colaboración para instalar eco-bicicleteros en Miramar, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y el uso de materiales reciclados. Las estructuras estarán ubicadas en sectores de alta concurrencia, como la Casa del Bicentenario (Calle 9 al 2500) y distintos puntos del paseo costanero.

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Los dispositivos fueron fabricados íntegramente con cañerías de acero recicladas provenientes de redes de distribución fuera de servicio, en el marco del programa Vuelta de caño, una iniciativa de sustentabilidad que busca reconvertir residuos industriales en mobiliario urbano con valor social y ambiental.

El proyecto se integra a una política más amplia de responsabilidad social empresaria que la compañía desarrolla en distintos municipios bonaerenses, incluyendo la instalación de eco-ceniceros y otros módulos urbanos orientados a reducir residuos y minimizar la huella de carbono.

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Durante el acto de presentación, autoridades municipales y representantes de la empresa definieron la ubicación estratégica de los bicicleteros para optimizar el ordenamiento del espacio público y ofrecer puntos seguros de estacionamiento, incentivando el uso de la bicicleta como alternativa de transporte saludable y sustentable.

Desde Camuzzi destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo de infraestructura vinculada a la micromovilidad urbana, en línea con futuras acciones de concientización ambiental y planificación del tránsito previstas para el segundo semestre.

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