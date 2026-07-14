La iniciativa "Una Bandera para Sierra" está destinada a crear la bandera oficial de Sierra de la Ventana. El objetivo es dotar a la localidad de un símbolo que represente su identidad, su historia y los valores que la caracterizan.

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La convocatoria se enmarca en la Ordenanza Municipal N° 3825/24 y está dirigida a personas mayores de 13 años que residan o sean oriundas de Sierra de la Ventana, además de instituciones de la localidad. Desde el municipio aclararon que no es necesario contar con conocimientos de diseño gráfico para participar.

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Las propuestas podrán presentarse entre el 7 y el 18 de septiembre en el Centro Cultural Sierra de la Ventana. Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles e incluyen los requisitos que deberá cumplir cada diseño.

Quienes deseen realizar consultas podrán comunicarse a través del WhatsApp 291 429-1483 o enviar un correo electrónico a [email protected].

La iniciativa se suma a la de otros municipios bonaerenses que en los últimos años adoptaron banderas propias como símbolo de identidad local, muchas de ellas surgidas de concursos abiertos a la participación ciudadana.

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El proyecto ganador recibirá un premio y será adoptado como la bandera oficial de Sierra de la Ventana, que representará a la localidad en actos protocolares, ceremonias y otras actividades institucionales.

Fuente: Dib

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