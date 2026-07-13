Treinta grandes felinos que aún permanecen en el ex zoológico de Luján serán trasladados a mediados de agosto a santuarios especializados de Estados Unidos y Sudáfrica, como parte del proceso de reubicación de los animales iniciado tras el cierre definitivo del predio en 2020.

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La distribución de los animales responde a la capacidad de recepción de los santuarios y a los protocolos sanitarios exigidos por cada país. Una vez concretado el traslado, otros 30 felinos continuarán en el ex zoológico a la espera de un destino definitivo.

El establecimiento, ubicado sobre el Acceso Oeste, fue clausurado por el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación luego de denuncias por irregularidades en las condiciones de funcionamiento y el estado de los animales. Desde entonces, distintas organizaciones trabajan en la relocalización progresiva de las especies que permanecían en el lugar.

Los últimos traslados se realizaron en febrero, cuando los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados al Santuario de Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa de Bengala Flora fue reubicada en el Felida Big Cat Sanctuary, en las afueras de Ámsterdam, Países Bajos.

Según informó Four Paws, estos animales habían sido priorizados debido a su delicado estado de salud, tras una evaluación veterinaria realizada a fines de 2025 sobre más de 60 grandes felinos y los dos osos que permanecían en el predio. El nuevo operativo representa el traslado de mayor escala desde que comenzó el proceso de rescate y reubicación.

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Fuente: Dib

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