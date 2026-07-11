La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires avanza con una iniciativa que busca actualizar y fortalecer el marco legal para combatir la ludopatía infantil y restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a las plataformas de apuestas online. La propuesta reúne en un solo texto una docena de proyectos legislativos presentados por distintos bloques de la oposición, con el objetivo de dar una respuesta integral al crecimiento de este fenómeno.

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El proyecto contempla modificaciones sobre tres normas clave de la provincia: la Ley 15.079, que regula el juego online; la Ley 15.131, referida a la prevención y asistencia del juego compulsivo; y la Ley 13.470, destinada a combatir el juego ilegal. La intención es adaptar la legislación a las nuevas modalidades de apuestas digitales y fortalecer los mecanismos de control y prevención.

Entre los principales cambios propuestos figura la implementación de sistemas de validación biométrica y reconocimiento facial para verificar la identidad de quienes ingresen a las plataformas de apuestas, con el fin de impedir que los menores puedan acceder utilizando datos de terceros. También se incorpora el concepto de identificación digital como una herramienta adicional para reforzar la seguridad.

Otro de los ejes de la iniciativa apunta a los medios de pago. En ese sentido, plantea impedir que las billeteras virtuales cuyos titulares sean menores de edad puedan utilizarse para realizar apuestas en línea, una medida que busca cerrar una de las principales vías de acceso detectadas en los últimos años.

El proyecto también endurece las restricciones sobre la publicidad vinculada al juego online. Propone limitar la promoción de las apuestas dirigida a niños y adolescentes y prohibir la difusión de operadores que no cuenten con autorización oficial, al tiempo que incorpora herramientas para prevenir y combatir la denominada ciberludopatía.

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En materia de prevención, la propuesta prevé la realización de campañas permanentes de información y concientización sobre los riesgos del juego compulsivo, además de acciones coordinadas entre organismos públicos para detectar tempranamente situaciones de ludopatía y brindar asistencia a las personas afectadas. Entre las medidas incluidas también figura la creación de una línea telefónica gratuita 0800 destinada a ofrecer asesoramiento, orientación y contención tanto a jóvenes como a sus familias.

Asimismo, el texto incorpora definiciones que actualmente no están contempladas en la legislación provincial, como ludopatía infantil en línea, cajas de botín y juegos de apuestas digitales, con el objetivo de adecuar el marco normativo a las nuevas formas de juego que proliferaron con el avance de la tecnología.

La iniciativa representa uno de los intentos más amplios de la Legislatura bonaerense para actualizar la regulación del juego online y reforzar la protección de los menores frente a una problemática que especialistas consideran en crecimiento debido a la facilidad de acceso a plataformas de apuestas desde teléfonos celulares y otros dispositivos digitales.

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