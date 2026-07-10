La provincia de Buenos Aires presentó oficialmente la temporada invernal 2026 durante su participación en la feria Caminos y Sabores, donde exhibió una amplia oferta turística para las vacaciones de invierno, acompañada por promociones especiales del Banco Provincia.

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El lanzamiento fue encabezado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a través de la Subsecretaría de Turismo, y puso en valor una agenda que incluye fiestas populares, eventos naturales, rutas temáticas, turismo termal, gastronomía típica y circuitos de campo y sierras distribuidos en distintos puntos del territorio bonaerense.

Entre los principales atractivos se destacaron experiencias como la “nieve de sal” en Epecuén, el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar, los circuitos enoturísticos de Vinos Buenos Aires y la Ruta del Olivo, que ofrece visitas guiadas, degustaciones, participación en cosechas y propuestas de bienestar. También se suman recorridos por emprendimientos vinculados a la producción de hongos, con actividades de senderismo y micología.

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El calendario de invierno incluye además celebraciones tradicionales como la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos. A estas propuestas se agregan eventos temáticos como el Invierno Medieval en Villa Gesell, actividades para chicos en ciudades como La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas en diversos destinos, con Monte Corre a la Aventura en Monte Hermoso como una de las principales.

En el marco del evento, también se realizaron demostraciones gastronómicas en vivo, donde el chef Marcelo Ponce y Clarisa Abaunza, de Cañuelas, prepararon chorizos a la pomarola como parte de la identidad culinaria bonaerense.

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Por otro lado, se anunciaron beneficios vigentes durante todo julio a través de Banco Provincia: descuentos del 25% en gastronomía, 20% en entretenimiento con cuotas sin interés, financiación en hoteles y alojamientos, rebajas en alquiler de autos y facilidades de pago en transporte de larga distancia, entre otras promociones.

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Hasta el 12 de julio, la Provincia continuará participando en Caminos y Sabores con la presencia de 34 productores, propuestas de degustación, promoción de destinos, charlas y actividades vinculadas al turismo y la producción local, en articulación con Banco Provincia y los beneficios de Cuenta DNI.

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