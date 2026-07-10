Un hombre de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir luego de protagonizar un violento episodio durante un control de tránsito realizado en el peaje de Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata. El automovilista circulaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida y reaccionó con violencia cuando los inspectores le informaron que sería infraccionado y que se le retendría la licencia de conducir por tratarse de una falta grave.

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El procedimiento era llevado adelante de manera conjunta por inspectores del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y personal de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), quienes realizaban tareas de prevención y fiscalización en uno de los principales corredores viales bonaerenses.

Según informaron las autoridades, al momento de confeccionar el acta de infracción el conductor arrebató el talonario oficial utilizado para labrar la multa, corrió hacia uno de los inspectores y le robó la bodycam (cámara corporal) que llevaba colocada en el uniforme. Luego volvió a subir a su vehículo y escapó a alta velocidad antes de que pudiera ser interceptado. La secuencia quedó registrada por las cámaras utilizadas durante el operativo.

Pese a la fuga, el dispositivo fue recuperado poco después gracias al sistema de geolocalización incorporado en la cámara. El conductor la había descartado durante la huida, lo que permitió localizarla rápidamente. Tras el episodio, el Ministerio de Transporte presentó la denuncia correspondiente y puso todas las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación penal.

De manera paralela, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió inhabilitar de por vida al conductor para manejar. La medida constituye una sanción administrativa, independiente de la causa judicial, y fue adoptada al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo que representó su conducta tanto para los inspectores como para el resto de los usuarios de la vía pública.

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El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, respaldó la decisión y afirmó: "No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura".

Desde la cartera provincial señalaron además que los operativos conjuntos con AUBASA continuarán desarrollándose en rutas y autopistas bonaerenses para reforzar la seguridad vial, prevenir conductas temerarias y brindar respaldo a los agentes que realizan controles diariamente.

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