La diputada bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Mariela Vitale, volvió a cuestionar la gestión del gobernador Axel Kicillof por el manejo de los recursos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y puso el foco en la deuda que la obra social mantiene con el Hospital Garrahan.

Ads

Durante una entrevista con un medio de Bahía Blanca, la legisladora sostuvo que la Provincia destinó "más de 8.000 millones de pesos" a IOMA y consideró que esos fondos podrían haberse utilizado para cancelar los compromisos pendientes con el centro pediátrico nacional.

En ese sentido, Vitale afirmó que existen más de 800 niños en lista de espera para cirugías o la entrega de prótesis y cuestionó las prioridades del Ejecutivo bonaerense. "¿Dónde están las prioridades? Eso es lo que hay que manejar", expresó.

Las declaraciones se suman a las críticas que distintos sectores de la oposición vienen realizando sobre el funcionamiento de IOMA, en medio de los reclamos de afiliados, prestadores y centros de salud. En junio, incluso, un grupo de afiliados autoconvocados presentó una nota ante la Legislatura bonaerense para reclamar el tratamiento de proyectos vinculados con la crisis de la obra social.

Puede interesarte

Críticas al PAMI y respaldo al reordenamiento

La diputada también se refirió a la situación del PAMI, especialmente en Bahía Blanca, donde reconoció que los afiliados enfrentan dificultades para acceder a la atención.

Ads

Vitale relató una visita al Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", donde advirtió la ausencia de personal del organismo dentro del establecimiento. "Le pregunté a una administrativa cómo no tenían a alguien de PAMI trabajando adentro del hospital. Eso facilitaría muchísimo las cosas. Hay grandes obstáculos para nuestros adultos mayores que no se solucionan simplemente porque uno no se sienta a hablar", sostuvo.

No obstante, respaldó el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la actual administración recibió un sistema con múltiples problemas estructurales. En ese marco, señaló que continuará impulsando gestiones para mejorar la atención de los afiliados y adelantó que ya inició reuniones con médicos gerontólogos y otros especialistas.

Una nueva agenda para los adultos mayores

Vitale también habló sobre su reciente designación como presidenta de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados bonaerense y aseguró que buscará promover una mirada distinta sobre ese sector de la población.

Ads

"No quiero trabajar en esa comisión simplemente desde el asistencialismo. Todo lo contrario: me parece que los adultos mayores tienen mucho para dar. Hay que ayudarlos a que se reinserten en la sociedad", afirmó.

La legisladora explicó que el aumento de la expectativa de vida obliga a replantear las políticas públicas destinadas a los adultos mayores y adelantó que impulsará proyectos para facilitar su reinserción laboral y social, además de promover el desarrollo de emprendimientos y reducir las trabas burocráticas para quienes deseen continuar activos.

Fuente: Diputados bonaerenses