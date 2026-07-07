Tres integrantes de la banda fueron condenados por la Justicia bonaerense por intentar robar una sucursal del Banco Macro de San Isidro mediante un túnel subterráneo, en un caso que en 2024 generó gran repercusión por sus similitudes con el recordado "robo del siglo".

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El juez Maximiliano Savarino, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, condenó a Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, a dos años y cinco meses de prisión. En tanto, los ciudadanos uruguayos Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40 años, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, recibieron penas de tres años y cuatro meses de cárcel.

Los tres fueron considerados coautores del delito de tentativa de robo agravado por haber actuado en poblado y en banda. Además, Cazenave Peña y Carpani Romero fueron condenados por falsificación de documento público, ya que utilizaron identidades falsas para alquilar un inmueble y engañar a una inmobiliaria durante la planificación del golpe.

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La causa aún tiene otros dos imputados: Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, de 36 años, y César Leonardo Cazenave Peña, de 49, quienes serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La fecha del debate oral todavía no fue fijada.

Los investigadores sostienen que la organización estaba integrada por al menos 12 personas, aunque siete de ellas continúan prófugas y permanecen bajo pedido de captura.

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El intento de robo salió a la luz en agosto de 2024 cuando un repartidor observó una varilla metálica que sobresalía del pavimento y dio aviso a las autoridades. Ese hallazgo permitió descubrir un túnel de unos 220 metros de extensión y cuatro metros de profundidad que partía desde un antiguo taller de chapa y pintura ubicado a poco más de 100 metros de la entidad bancaria.

La investigación determinó que el objetivo de la banda era ingresar a la bóveda del banco a través del conducto subterráneo, un método que recordó al histórico asalto al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006. Sin embargo, el hallazgo fortuito frustró el plan antes de que pudiera concretarse.

Fuente: TN

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