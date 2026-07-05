El procedimiento fue coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) junto con el Hospital San Felipe, con la participación de equipos especializados encargados de la procuración y el traslado de los órganos.

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Desde el organismo provincial destacaron el compromiso de los profesionales de la salud que participaron del operativo y el acompañamiento brindado a la familia donante. Además, remarcaron que la decisión de donar permitió mejorar la calidad de vida de seis personas que aguardaban un trasplante.

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El procedimiento requirió el trabajo conjunto de personal del Hospital San Felipe, especialistas del CUCAIBA, profesionales del Hospital Garrahan, pilotos y equipos de traslado sanitario, quienes coordinaron las tareas para garantizar la ablación y el traslado de los órganos dentro de los tiempos establecidos.

No se trata de un hecho aislado para el hospital nicoleño. Durante junio, el San Felipe también participó de otro operativo de procuración que permitió la ablación de un hígado y dos riñones, destinados a dos pacientes pediátricos y un adulto que se encontraban en lista de espera.

Desde el establecimiento recordaron que, tras la entrada en vigencia de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos, salvo que hayan manifestado expresamente su voluntad en contrario. En ese sentido, insistieron en la importancia de informarse sobre el proceso, expresar la decisión y conversar sobre el tema con la familia para que esa voluntad pueda ser respetada.

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En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 5.000 personas continúan esperando un trasplante.

Fuente: Dib

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