La reactivación de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires sumó este viernes un nuevo capítulo de tensión, luego de que el gobierno encabezado por Axel Kicillof ofreciera un incremento salarial del 2,5%, propuesta que fue rechazada de inmediato por los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), lo que derivó en un cuarto intermedio sin fecha definida.

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El encuentro se desarrolló tras más de 20 días sin negociaciones formales desde la última mesa técnica del 12 de junio, instancia en la que el Ejecutivo provincial no había presentado una oferta concreta de recomposición salarial.

En lo que va del año, los trabajadores estatales bonaerenses acumulan un aumento del 9,1%. Sin embargo, los equipos técnicos gremiales sostienen que ese esquema consolida una pérdida real del poder adquisitivo cercana al 3%, en un contexto de persistente presión inflacionaria.

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Frente a los reclamos sindicales de una recomposición urgente, desde el Ejecutivo provincial argumentaron que existe una restricción presupuestaria estructural que limita los márgenes de aumento. Según indicaron, la situación fiscal está condicionada por la política económica del Gobierno nacional conducido por Javier Milei, que implicó recortes en las transferencias a las provincias.

Varias de estas decisiones fueron judicializadas por la administración bonaerense, en el marco de un conflicto más amplio por la distribución de recursos entre Nación y provincias. Sin avances concretos, la negociación quedó abierta y con un clima de creciente tensión entre los gremios docentes y el Ejecutivo provincial.

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