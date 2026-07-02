Exceso de velocidad: las multas en la Provincia llegan hasta los $2,27 millones
El Gobierno bonaerense actualizó el valor de las sanciones por infracciones viales para el bimestre julio-agosto. La modificación responde al incremento de la Unidad Fija, utilizada para calcular las penalidades, y establece nuevos montos para las distintas faltas de tránsito.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las multas de tránsito que regirá durante julio y agosto. La actualización se produjo tras el aumento del valor de la Unidad Fija (UF), que pasó de $2.215 a $2.271.
Con la nueva escala, las sanciones por exceso de velocidad van desde $340.650 hasta $2.271.000 (150 a 1.000 UF). El mismo tope máximo alcanza a quienes conduzcan con alcohol o drogas en sangre, circulen en contramano o por la banquina, o transiten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, aunque en este último caso el rango parte de $681.300 (300 UF).
Por su parte, cruzar un semáforo en rojo, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, negarse a presentar la documentación obligatoria, conducir con una licencia suspendida o transportar más ocupantes de los permitidos puede derivar en multas de entre $227.100 y $1.135.500 (100 a 500 UF, según la infracción y lo que determine el juez competente).
Las infracciones de menor escala, como circular sin el seguro obligatorio, estacionar en un lugar prohibido o conducir sin patente reglamentaria, tienen sanciones que van de $113.550 a $227.100 (50 a 100 UF). En tanto, negarse a realizar un control de alcoholemia continúa siendo una de las faltas más severamente castigadas y puede alcanzar los $2.725.200, equivalente a 1.200 UF.
La actualización de la Unidad Fija se realiza de manera bimestral y busca mantener el valor de las sanciones en línea con la evolución del precio de los combustibles. De esta manera, quienes cometan infracciones durante julio y agosto deberán afrontar montos más elevados que los vigentes en el período anterior.