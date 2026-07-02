El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las multas de tránsito que regirá durante julio y agosto. La actualización se produjo tras el aumento del valor de la Unidad Fija (UF), que pasó de $2.215 a $2.271.

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Con la nueva escala, las sanciones por exceso de velocidad van desde $340.650 hasta $2.271.000 (150 a 1.000 UF). El mismo tope máximo alcanza a quienes conduzcan con alcohol o drogas en sangre, circulen en contramano o por la banquina, o transiten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, aunque en este último caso el rango parte de $681.300 (300 UF).

Por su parte, cruzar un semáforo en rojo, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, negarse a presentar la documentación obligatoria, conducir con una licencia suspendida o transportar más ocupantes de los permitidos puede derivar en multas de entre $227.100 y $1.135.500 (100 a 500 UF, según la infracción y lo que determine el juez competente).

Las infracciones de menor escala, como circular sin el seguro obligatorio, estacionar en un lugar prohibido o conducir sin patente reglamentaria, tienen sanciones que van de $113.550 a $227.100 (50 a 100 UF). En tanto, negarse a realizar un control de alcoholemia continúa siendo una de las faltas más severamente castigadas y puede alcanzar los $2.725.200, equivalente a 1.200 UF.

La actualización de la Unidad Fija se realiza de manera bimestral y busca mantener el valor de las sanciones en línea con la evolución del precio de los combustibles. De esta manera, quienes cometan infracciones durante julio y agosto deberán afrontar montos más elevados que los vigentes en el período anterior.

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