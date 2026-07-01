Kreplak aseguró que la consecuencia más preocupante es que uno de cada cuatro afiliados que necesita un medicamento no lo está recibiendo, una situación que, según explicó, ya comenzó a reflejarse en el sistema sanitario.

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"El PAMI se ha desfinanciado, una caída del 40% del financiamiento. Esto generó un aumento del precio de los medicamentos para la gente con PAMI del 577% y una caída de la dispensa de medicamentos de un 25%", afirmó el funcionario.

"Uno de cada cuatro personas que tiene PAMI y necesita un medicamento no lo está recibiendo", remarcó durante la rueda de prensa.

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Como ejemplo del impacto sanitario, sostuvo que las internaciones por diabetes complicadas aumentaron un 300%, un fenómeno que vinculó directamente con las dificultades para acceder a la medicación.

"Esto ya generó, por ejemplo, un 300% de aumento de internaciones por diabetes complicadas", indicó.

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Las declaraciones fueron realizadas al analizar el impacto que, según el ministro, tienen las políticas nacionales sobre el funcionamiento del sistema de salud y de la seguridad social. En ese marco, señaló que el deterioro del empleo formal también afecta el financiamiento de las obras sociales y, por ende, el acceso a las prestaciones médicas.

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