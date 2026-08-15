Se presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone crear la Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad, una herramienta destinada a concentrar y brindar información “clara, completa y actualizada” sobre los derechos, prestaciones, beneficios, servicios y canales de reclamo disponibles en el territorio bonaerense.

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De acuerdo con el articulado de la iniciativa, la guía deberá incluir el catálogo de derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación vigente en la materia.

El documento también deberá contemplar información sobre las prestaciones de salud, habilitación y rehabilitación, así como los apoyos requeridos por las personas con discapacidad y sus familias para garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por las normas.

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Además, la propuesta plantea incorporar en la guía las prestaciones y programas vinculados con educación, empleo, seguridad social, transporte, vivienda, cultura, deporte, turismo y accesibilidad.

Otro de los apartados estará destinado a las exenciones tributarias provinciales, los programas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la nómina de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en los que pueden realizarse los distintos trámites relacionados con discapacidad.

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La iniciativa también contempla que se informe de manera detallada cuáles son los requisitos y la documentación necesaria para cada trámite, con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones y evitar que la falta de información se convierta en una barrera para el ejercicio de los derechos.

Asimismo, la guía deberá incorporar información sobre los mecanismos administrativos y judiciales disponibles para exigir el cumplimiento de las normativas vigentes, junto con los servicios de orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito disponibles en la provincia.

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El proyecto busca así centralizar en una herramienta accesible la información actualmente distribuida entre distintos organismos y dependencias, para facilitar que las personas con discapacidad puedan conocer sus derechos, acceder a las prestaciones correspondientes y contar con información sobre las vías disponibles para reclamar ante eventuales incumplimientos.

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