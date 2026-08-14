La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas de cara a la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires y Sebastián Pareja dio una señal concreta sobre quién podría encabezar la boleta para la Gobernación. Durante la inauguración de una nueva sede partidaria en San Telmo, el dirigente respaldó la posible candidatura de Diego Santilli.

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Consultado sobre la postulación del actual jefe de Gabinete, Pareja afirmó: “Diego parece ser la persona que mejor nos representa”. La definición fue realizada ante una consulta periodística y posteriormente confirmada por voceros del espacio.

Pareja, quien ocupa un lugar central en el armado bonaerense de La Libertad Avanza, también destacó la necesidad de ampliar el frente electoral para disputar el poder provincial. “Tenemos la voluntad de ganar la Provincia y una de las formas de pensar que podemos ganar es ir juntos”, sostuvo.

La declaración adquiere especial relevancia porque el propio Pareja había sido mencionado como uno de los posibles candidatos de LLA para suceder a Axel Kicillof. Sin embargo, su respaldo a Santilli abre la puerta a que el espacio concentre sus esfuerzos en una candidatura con mayor consenso interno.

La inauguración de la sede, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, reunió a dirigentes y militantes bonaerenses y contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem. El espacio funcionará como base política para la actividad de La Libertad Avanza vinculada a la provincia, mientras continúan las conversaciones con otros sectores, entre ellos el PRO y la UCR, de cara a las elecciones de 2027.

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