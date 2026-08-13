El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la zona de 4 y 527. Según relataron testigos, la víctima había ingresado al lugar para consultar por las tarifas del lavadero cuando el animal se abalanzó sobre él y lo mordió.

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Tras el ataque, personal del SAME asistió al hombre y posteriormente lo trasladó al Hospital Ricardo Rossi para recibir las curaciones correspondientes. El perro ya habría protagonizado otros episodios de agresividad con animales y vecinos del sector, según indicó el diario El Día.

La familia de la víctima presentó una denuncia ante Zoonosis y comenzó los trámites para realizar la correspondiente presentación policial. Ahora se espera la intervención de las autoridades para determinar qué medidas se adoptarán respecto del animal.

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En la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.107 establece condiciones específicas para la tenencia de los denominados Perros Potencialmente Peligrosos. La normativa contempla la inscripción de los propietarios en un registro y exige medidas como identificación mediante chip o tatuaje, correa corta y bozal en espacios públicos.

Entre las razas incluidas dentro de esa categoría se encuentran el Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Doberman, Bull Terrier, Akita Inu y American Staffordshire, entre otras. La ley también obliga a adoptar medidas de seguridad en los domicilios para impedir que los animales puedan escapar o alcanzar a personas desde el exterior.

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Fuente: Dib

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