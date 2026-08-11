Los puertos de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires completaron durante el primer trimestre de 2026 su mayor volumen de operaciones en los últimos siete años, de acuerdo con los datos sistematizados por el Monitor Portuario Bonaerense, informe técnico elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial.

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Durante el período analizado se registraron 14,8 millones de toneladas de mercadería transferidas y 130.000 contenedores consolidados. La carga a granel experimentó una suba del 21,3% interanual, impulsada por el desempeño de los despachos al exterior de cereales y oleaginosas (+29,7%) y de petróleo crudo (+87,4%).

Además, se indicó que la carga general en contenedores creció un 8,1%, traccionada por productos con valor agregado (+17,7%).

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La matriz operativa reflejó el ingreso de 2066 buques (un incremento del 10,4%), la circulación de 350.000 camiones (suba del 10,1%) y el traslado de 16.000 vagones de tren.

En cuanto al tipo de cargas, el petróleo crudo, combustibles y gases representaron el 49% del volumen global, seguidos por el complejo agroexportador con un 40%, completando la actividad los rubros de fertilizantes, insumos químicos, arenas de fractura y productos pesqueros.

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