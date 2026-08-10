La Libertad Avanza ya empezó a mirar de lleno las elecciones de 2027. Karina Milei reunirá este lunes a los legisladores bonaerenses del partido con un objetivo ambicioso: preparar el terreno para ganar al menos 70 intendencias en la provincia de Buenos Aires.

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La reunión será en la Casa Rosada y tendrá dos encuentros separados. Primero participarán los senadores provinciales y luego será el turno de los diputados. También estarán Sebastián Pareja, uno de los principales armadores libertarios en territorio bonaerense, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Más allá del trabajo en la Legislatura, la mira está puesta en las próximas elecciones. El oficialismo quiere fortalecer su presencia en los municipios y llegar a 2027 con una estructura más sólida en el principal distrito electoral del país. La intención, según fuentes partidarias citadas por TN, es superar las 70 intendencias.

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Uno de los nombres que empieza a ganar peso para esa pelea es Santilli. El actual jefe de Gabinete aparece como uno de los principales candidatos de LLA para disputar la gobernación bonaerense, aunque todavía falta más de un año para las definiciones electorales.

El partido tampoco tiene cerrado cómo jugará en cada municipio. Todavía deben definirse las alianzas y los distritos en los que presentará candidatos, mientras analiza si repetirá acuerdos con sectores del PRO y de la UCR, como ocurrió en 2025.

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El encuentro sigue una línea que Karina Milei ya puso en práctica con los legisladores porteños. En julio los reunió para comenzar a preparar la elección de 2027 y reforzar la identidad de La Libertad Avanza. Ahora el foco pasa a la provincia de Buenos Aires, donde el partido busca ampliar su presencia territorial y llegar con mayor fuerza a la próxima elección.

Fuente: TN

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