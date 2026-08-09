El regreso de la actividad en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, tras las dos semanas de receso invernal comprendidas entre el 20 y el 31 de julio, dejó un marcado descenso en la producción parlamentaria: 102 de los 138 diputados y senadores bonaerenses no ingresaron ningún proyecto de ley durante ese período.

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En términos porcentuales, el 74% de los legisladores no registró iniciativas durante las vacaciones de invierno. En cambio, apenas 36 parlamentarios -20 diputados y 16 senadores- mantuvieron actividad de redacción legislativa durante el receso.

Entre los legisladores que presentaron proyectos se contabilizaron 19 representantes de Fuerza Patria/Peronismo, cinco de La Libertad Avanza, cuatro de HECHOS, tres del PRO, dos de Nuevos Aires, dos de la UCR y uno del monobloque Derecha Popular.

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Por el contrario, la inactividad durante las dos semanas alcanzó a 44 legisladores peronistas, 25 libertarios, 13 macristas y ocho integrantes de Unión y Libertad. También quedaron incluidos representantes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

En el ranking de los parlamentarios que más iniciativas presentaron durante el receso se ubicaron Malena Galmarini, Marcelo Leguizamón y Nerina Neumann, con nueve proyectos cada uno. Detrás quedaron Fabián Luayza, Viviana Romano y Ricardo Lissalde, con ocho propuestas cada uno.

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El impacto del receso también se reflejó en el balance de julio, que quedó entre los meses de menor producción parlamentaria en lo que va de 2026.

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Durante ese mes, la Cámara de Diputados registró 90 iniciativas ingresadas, frente a las 162 contabilizadas en junio. En tanto, el Senado alcanzó su menor nivel de producción del período ordinario, con apenas 46 proyectos de ley presentados en todo julio.

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