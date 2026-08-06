El Senado bonaerense registró en julio su nivel más bajo de actividad legislativa desde el inicio del período ordinario. El receso invernal redujo durante dos semanas el funcionamiento habitual de la Cámara alta provincial. En total, los senadores presentaron 46 proyectos de ley.

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La cifra quedó por debajo de las 56 iniciativas ingresadas en abril, las 59 de mayo y las 75 de junio. Enero y febrero tuvieron registros menores, con 10 y 11 propuestas, pero corresponden al período previo al comienzo de las sesiones ordinarias. Los proyectos de julio fueron impulsados por 19 legisladores.

De acuerdo con el relevamiento de Diputados Bonaerenses, el 58 por ciento de los integrantes del recinto no presentó proyectos de ley durante los 31 días del mes. Marcelo “Chuby” Leguizamón volvió a ser el senador más activo, con 13 iniciativas.

Entre las propuestas del titular del bloque Hechos-UCR Identidad aparecen la declaración como personalidad destacada del deporte, después de su muerte, del exentrenador Carlos Timoteo Griguol y el restablecimiento de la presencialidad para trabajadores estatales bonaerenses. Leguizamón lidera el ranking mensual desde marzo.

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Pedro Borgini e Inés Laurini quedaron en el segundo lugar, con cuatro proyectos cada uno. Borgini presentó iniciativas vinculadas con el cordón florifrutihortícola de la región capital, mientras que Laurini propuso que los municipios administren caminos rurales y trazas ferroviarias en desuso. Sergio Berni y Mónica Macha compartieron el tercer puesto, con tres proyectos.

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Germán Lago, Malena Galmarini, Alex Campbell y Laura Clark presentaron dos iniciativas cada uno. Otros diez senadores ingresaron un solo proyecto durante julio. El relevamiento mostró una fuerte concentración de la producción legislativa en un grupo reducido de representantes.

Fuente: Diputados bonaerenses

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