La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta mañana se encuentra vigente el plazo para abonar la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano con un descuento de hasta el 10%, tanto para propiedades edificadas como para terrenos baldíos, en toda la provincia, destinado a contribuyentes que paguen en término y no registren deudas.

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El organismo detalló que quienes cumplan con estos requisitos podrán acceder a la bonificación como incentivo al cumplimiento fiscal. La medida busca reforzar la recaudación sin generar mayores cargas sobre los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

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Para efectuar el pago, ARBA dispone de su sitio web oficial (www.arba.gob.ar), donde los usuarios pueden ingresar en la sección Pagá tus impuestos y abonar con tarjeta de crédito o generar códigos para utilizar en canales electrónicos y cajeros automáticos. También está habilitada la opción de pago mediante la billetera digital Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico.

En paralelo, quienes opten por la modalidad presencial pueden concurrir con la boleta previamente descargada a sucursales bancarias habilitadas o a centros de cobro de Provincia Net Pagos, donde se mantiene operativo el sistema de cancelación tradicional.

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