En la antesala del debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei, la senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto para crear una Ley de Tierras bonaerense que limite al 15% la propiedad de tierras rurales en manos de personas o empresas extranjeras.

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La iniciativa ratifica los principios de la normativa nacional sancionada en 2011 y se diferencia de la propuesta del oficialismo, que busca elevar al 25% el límite permitido para la titularidad extranjera.

El proyecto también establece que un mismo titular extranjero no podrá poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo bonaerense y prohíbe la adquisición de tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

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Además, crea un Consejo Interministerial de Tierras Rurales para coordinar la política provincial sobre la materia y otorga al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense la facultad de controlar las transferencias de tierras rurales a personas extranjeras.

En los fundamentos, Galmarini sostuvo que la reforma nacional "flexibiliza restricciones sobre áreas sensibles" y advirtió que las tierras rurales concentran recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad y los minerales, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de protección en la provincia.

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Fuente: Diputados bonaerenses

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