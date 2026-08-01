En un nuevo operativo contra el comercio ilegal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI), incautó y destruyó bebidas alcohólicas de origen extranjero valuadas en más de 24 millones de pesos que eran comercializadas sin la documentación que acreditara su ingreso legal al país, se realizo en comercios del barrio de Balvanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El procedimiento fue realizado durante inspecciones conjuntas en comercios, donde los agentes detectaron vinos, whiskies, vodkas, licores y otras bebidas importadas que carecían del respaldo documental exigido por la normativa aduanera. Ante la imposibilidad de demostrar su trazabilidad y el ingreso regular al territorio argentino, toda la mercadería fue secuestrada.

Tras completar las actuaciones correspondientes, las autoridades dispusieron la destrucción de las bebidas. Desde ARCA explicaron que, al tratarse de productos de origen ilegal, no era posible garantizar las condiciones de transporte, almacenamiento ni su aptitud para el consumo, por lo que representaban un potencial riesgo para la salud pública.

El operativo forma parte de una serie de controles que el organismo viene intensificando para combatir el contrabando y la comercialización irregular de mercadería importada. En los últimos meses, la Aduana realizó distintos procedimientos en zonas fronterizas y centros de distribución del país con el objetivo de proteger a los consumidores, resguardar la recaudación fiscal y desalentar el comercio clandestino.

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