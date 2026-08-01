Un marplatense de 42 años murió y un joven de 21 resultó gravemente herido tras un choque por alcance entre un Citroën C3 Aircross y un camión Chevrolet 14.000 en el kilómetro 51 de la Ruta Provincial 2, en jurisdicción de La Plata.

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De acuerdo con las primeras pericias viales, el siniestro se produjo cuando el automóvil impactó contra la parte trasera del camión, que realizaba una maniobra para ingresar a una estación de servicio sobre la traza en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta. El conductor, identificado como Lucas Eduardo Giancovich, oriundo de Mar del Plata, falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

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En tanto, Santiago Esteban Márquez, domiciliado en Morón, fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado con pronóstico reservado tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el bazo.

Fuentes de la investigación indicaron que otras dos personas que viajaban en el automóvil resultaron ilesas y no requirieron internación.

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En el marco de las actuaciones, el conductor del camión -un hombre de 31 años oriundo de Winifreda, La Pampa- fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Por disposición judicial, ambos vehículos fueron secuestrados para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas.

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Del operativo participaron efectivos policiales, personal de AUBASA, Policía Científica y la morgue policial. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº10 de La Plata, que continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades del hecho.