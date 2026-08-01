Caminos rurales: avalan la inversión privada pero exigen control técnico
El Colegio de Ingenieros provincial apoyó la iniciativa ante la falta de recursos municipales, pero alertó que sin estudios técnicos y supervisión profesional podrían generarse daños ambientales, legales y económicos en zonas rurales.
La propuesta para que productores agropecuarios financien y ejecuten de forma directa el mantenimiento de caminos rurales comenzó a expandirse en municipios bonaerenses como respuesta al deterioro de la red vial, con el respaldo condicionado del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que exige control técnico y planificación formal.
El presidente de la entidad, Jorge O. Castellano, consideró que la participación privada resulta una alternativa viable frente a las restricciones presupuestarias, aunque advirtió que las intervenciones no pueden quedar sujetas a decisiones informales sin sustento técnico.
En ese sentido, señaló que modificaciones en pendientes, cunetas o escurrimientos sin estudios altimétricos ni análisis de cuencas pueden derivar en inundaciones, impactos ambientales y perjuicios económicos en propiedades vecinas, además de generar eventuales responsabilidades legales tanto para los productores como para los municipios.
Asimismo, el Colegio recordó la vigencia de la Ordenanza General 165/73, que obliga a la presentación de estudios de suelo y proyectos técnicos antes de ejecutar obras en la vía pública. También cuestionó la práctica de limitar el mantenimiento al uso de motoniveladoras, lo que -según indicaron- deteriora progresivamente el perfil de los caminos.
Por último, los profesionales instaron a las administraciones locales a fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar que las intervenciones privadas se ajusten a criterios técnicos y respondan a una planificación integral del sistema vial rural.