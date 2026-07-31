Un geriátrico del barrio porteño de Almagro fue allanado y clausurado tras comprobarse una serie de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la integridad de los adultos mayores alojados.

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El caso comenzó a partir de un informe del Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Durante una inspección, los profesionales entrevistaron de manera individual y reservada a quienes vivían en el lugar.

Una de las residentes presentaba un estado de extrema delgadez y manifestó en varias oportunidades que necesitaba comer. De acuerdo con su testimonio, habitualmente solo le ofrecían café con leche y pan. Otros adultos mayores denunciaron gritos, hostilidad y malos tratos verbales por parte de los cuidadores.

El relevamiento también determinó que la alimentación era insuficiente y que no se respetaban las dietas indicadas para las distintas enfermedades. Además, en algunas ocasiones faltaba personal durante la noche y los residentes no recibían ayuda cuando la necesitaban.

Los inspectores detectaron, además, una atención profesional limitada, ausencia de actividades terapéuticas adecuadas y fallas en los protocolos de cuidado. A esto se sumaron problemas sanitarios, deficiencias edilicias y una cantidad insuficiente de trabajadores.

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En el operativo participaron la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos y la Agencia Gubernamental de Control. Ante la gravedad de la situación, esta última dispuso la clausura administrativa de la residencia.

El fiscal solicitó un allanamiento urgente y ordenó la inmediata reubicación de los adultos mayores que todavía permanecían en el establecimiento. Todos fueron derivados a otras residencias para garantizar su atención y seguridad.

La persona señalada como responsable del lugar fue identificada y la investigación quedó encuadrada en el delito de abandono de persona y en la contravención de maltrato. La causa continuará con la incorporación de testimonios y de la documentación reunida durante el procedimiento.

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