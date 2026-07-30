En Pinamar un operativo policial permitió desarticular un depósito clandestino de insumos médicos y derivó en el secuestro de una importante cantidad de medicamentos vencidos, recetas, sellos y documentación presuntamente falsificada. Además, un hombre fue imputado por delitos vinculados con la salud pública y la falsificación de documentos.

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El allanamiento fue realizado por efectivos de la Policía Bonaerense en una vivienda ubicada en la esquina de Calle del Cangrejo y Apolo, en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Descargo N° 8 de General Madariaga.

La causa investiga presuntas infracciones a la Ley de Salud Pública, además de estafa, falsa denuncia, falsificación de documentos públicos y privados y usurpación de títulos y honores.

La investigación había comenzado tras un procedimiento realizado el 22 de julio en Santa Clara del Mar y Pinamar, donde se habían secuestrado una ambulancia, teléfonos celulares y un primer lote de medicamentos. Los peritajes posteriores determinaron que varios de esos fármacos estaban vencidos y surgieron indicios sobre el uso de recetas, firmas y sellos médicos apócrifos.

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Con esos elementos, la Justicia autorizó un nuevo allanamiento que permitió incautar dos teléfonos celulares, casi un millar de medicamentos inyectables y comprimidos fuera de su fecha de vencimiento, entre ellos ampollas de fentanilo, psicofármacos, sedantes, corticoides, adrenalina, antiarrítmicos, analgésicos y broncodilatadores. También fueron secuestradas soluciones fisiológicas, jeringas y otros insumos descartables.

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Durante el procedimiento, además, los investigadores encontraron recetarios de distintos hospitales, recetas con sellos médicos presuntamente falsificados, 14 sellos pertenecientes a profesionales de la salud, planillas de traslado de pacientes con firmas que serán peritadas y certificados oficiales para psicofármacos presuntamente utilizados de manera irregular.

Como parte del operativo, el inmueble fue clausurado. Si bien contaba con una habilitación provincial, las autoridades comprobaron que carecía de la autorización municipal exigida por la comuna de Pinamar.

La Fiscalía avaló las actuaciones y notificó al imputado de la formación de la causa. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si existía una red dedicada a la comercialización irregular de medicamentos y al uso de documentación médica falsificada.

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Fuente: Dib