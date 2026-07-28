El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ejecuta obras hidráulicas en los canales 1 y 9 en los partidos de Dolores y General Guido, mediante la Dirección Provincial de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de optimizar el control de caudales y la capacidad operativa de la cuenca.

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En el Canal 9, a la altura del hectómetro 548.20 en jurisdicción de Dolores, se concretó el recambio integral de cinco compuertas basculantes afectadas por procesos de corrosión. Las nuevas estructuras metálicas fueron diseñadas con perfilería pesada y tratamientos anticorrosivos para mejorar su durabilidad y funcionamiento.

En paralelo, en el Canal 1 se reemplazaron seis compuertas distribuidas entre los hectómetros 527.50 y 663.35, lo que permitió restablecer la estanqueidad y garantizar el correcto cierre de los sistemas hidráulicos.

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Asimismo, en los hectómetros 560.00 y 904.00 del Canal 1 se realizaron intervenciones técnicas para corregir fallas en la flotabilidad de los balancines, mediante la incorporación de contrapesos soldados que aseguran el cierre automático ante incrementos en el nivel del agua.

Por otra parte, tras una inspección en la denominada Compuerta de Rojas (Canal 9, Hm 342.50), se constató el colapso de la estructura de hormigón existente. Ante esta situación, se inició el proceso administrativo para licitar su demolición y la construcción de un nuevo puente regulador compuesto por cinco secciones.

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Las obras se enmarcan en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático de la provincia, orientado a mitigar el impacto de eventos meteorológicos extremos y crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño mediante el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica bonaerense.

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