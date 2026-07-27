Un grupo de boqueteros robó dos cajas fuertes de un comercio de artículos para el hogar en Bahía Blanca durante la madrugada de este lunes. El golpe ocurrió en un local de la cadena Ciudad Mágica, ubicado sobre Zelarrayán al 2900, y fue ejecutado en apenas tres minutos.

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Según la denuncia del propietario, Eduardo Martín, alrededor de las 4 se activó la alarma del comercio y personal de la empresa de seguridad Securitas acudió al lugar. Allí constató que los delincuentes habían realizado al menos tres boquetes en el techo para ingresar al edificio.

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Las cámaras de seguridad registraron a los ladrones, quienes actuaron con el rostro cubierto. Tras descender mediante una soga y una sábana, llegaron hasta la oficina donde se encontraban las dos cajas fuertes, las sustrajeron y escaparon rápidamente con una importante suma de dinero.

Durante las pericias, la Policía Científica halló una mochila y un handy abandonados sobre el techo del local, elementos que fueron secuestrados para la investigación.

La DDI, junto con otras fuerzas de seguridad y el Centro Único de Monitoreo (CeUM), trabaja en el análisis de las cámaras de vigilancia y otras pruebas para identificar y detener a los responsables del robo.

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Fuente: Dib

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