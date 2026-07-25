Empresarios del noroeste de la provincia de Buenos Aires reclamaron a las autoridades de Vialidad Nacional la puesta en marcha de un plan de obras para mejorar el estado de las rutas nacionales que atraviesan la región, al advertir que el deterioro de la infraestructura afecta la seguridad vial, la producción y el transporte de mercaderías.

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El planteo fue presentado por la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que entregó un informe técnico durante una reunión con funcionarios del organismo nacional. Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Dardo Dameno, y el secretario Daniel Reus, quienes fueron recibidos por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, junto a otros funcionarios del área. La iniciativa contó además con el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Según el documento presentado, alrededor del 65% de las rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense presentan distintos niveles de deterioro. Los empresarios sostienen que esta situación impacta sobre 24 localidades y más de 890.000 habitantes, además de afectar corredores estratégicos para la producción agroindustrial, el comercio y el transporte de cargas.

Entre los tramos considerados prioritarios figuran las rutas nacionales 5, 7, 33 y 188. En el caso de la Ruta 5, el informe señala que circulan unos 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales al año, por lo que insistieron en completar su transformación en autovía. También advirtieron que el aumento del tránsito pesado y la suba del nivel freático aceleran el deterioro del pavimento, las banquinas, los puentes y las alcantarillas.

Como respuesta, Vialidad Nacional explicó que, debido a las restricciones presupuestarias, la política actual estará enfocada principalmente en tareas de conservación, como bacheo, corte de pasto y reparaciones superficiales. En ese sentido, indicó que las obras de mayor envergadura, incluida la continuidad de la autovía de la Ruta 5 y otros proyectos estructurales, dependerán de futuros esquemas de concesión y de inversión privada.

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Respecto de la Ruta Nacional 7, el organismo informó que las obras pendientes entre Junín y Luján serán incorporadas a una futura concesión vinculada a la Ruta 8. En tanto, para la Ruta 188 se anticiparon intervenciones en el tramo Pergamino-Junín, aunque sin un cronograma definido, mientras que la Ruta 33 continuará bajo un esquema de mantenimiento básico hasta que existan nuevas fuentes de financiamiento para obras de mayor alcance.

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