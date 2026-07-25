Un informe de la consultora PPA, basado en datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y del INDEC, reveló que durante los primeros cinco meses de 2026 las transferencias financieras de la provincia de Buenos Aires a los 135 municipios cayeron un 2,1% interanual en términos reales, con envíos totales por $2,3 billones.

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De acuerdo con el análisis, esta contracción implicó una pérdida de capacidad adquisitiva de $52.941 millones respecto del mismo período del año anterior.

El informe señala que la caída en la masa de recursos coparticipables y fondos descentralizados fue parcialmente compensada por los desembolsos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), un esquema extraordinario financiado con crédito provincial.

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Entre abril y mayo, la Provincia distribuyó más de $25.000 millones a través de este mecanismo. Según el estudio, de no haberse implementado estos giros, la retracción real de las transferencias hubiese alcanzado el 3,3%.

El impacto de la baja presentó una marcada disparidad territorial, asociada a las variaciones del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y al nivel de actividad económica local.

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En ese contexto, solo 33 municipios registraron incrementos reales en los ingresos percibidos, con subas encabezadas por Chacabuco (10,43%), Capitán Sarmiento (6,93%) y Campana (6,69%). En contraste, 102 distritos evidenciaron caídas, con los descensos más pronunciados en San Isidro (-9,28%), Pinamar (-8,81%), Vicente López (-7,71%) y General San Martín (-6,5%).

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En paralelo, continúa el debate legislativo en torno a la reglamentación del 30% del FEFIM, ante el planteo de intendentes que reclaman mayor flexibilidad en el uso de esos recursos para afrontar gastos corrientes de la administración local.

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